ECB Baş Ekonomisti Lane’den Euro Bölgesi için 3 farklı ekonomik senaryo

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane, Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta Euro Bölgesi ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskler ve olası senaryolar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Lane, enerji arzında yaşanabilecek ani kesintiler ve altyapı hasarlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin doğrusal olmayabileceğine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 12:50

BAZ SENARYO: ENERJİ FİYATLARI DENGEDE

Lane'in paylaştığı baz senaryoya göre, enerji fiyatları mevcut teknik varsayımlara uygun şekilde hareket ediyor ve enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerin sınırlı kalacağı öngörülüyor.

OLUMSUZ SENARYO: İKİNCİ TUR ETKİLERLE ARTAN ENFLASYON

Olumsuz senaryoda enerji arzındaki aksaklıkların devam etmesi durumunda fiyatlar ve ücretlerde daha güçlü ikinci tur etkilerinin görülmesi bekleniyor. Bu durumda enflasyon baz senaryoya göre yaklaşık bir puan daha yüksek, ekonomik büyüme ise daha yavaş gerçekleşiyor.

ŞİDDETLİ SENARYO: AĞIR KESİNTİLER VE ALTYAPI HASARLARI

Şiddetli senaryoda enerji arzındaki kesintilerin ağırlaşması ve altyapıda ciddi yıkımların ortaya çıkması öngörülüyor. Bu senaryoda enflasyon baz senaryoya kıyasla üç puana kadar artarken, büyüme 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık bir puan daha düşük olacak.

PARA POLİTİKASI VE ESNEK YAKLAŞIM

Baş Ekonomist Lane, para politikasının geleceğine dair yaptığı değerlendirmede, ECB'nin her toplantıda güncel verileri dikkate alan esnek bir yaklaşım sürdüreceğini belirtti. Lane, mevcut şokun 2021-2022 deneyimlerinden öğrenilen derslerle analiz edildiğini, ancak bu kez fiyatların operasyonel olarak daha hızlı değişebileceğini vurguladı ve "Şokun büyüklüğü ve kalıcılığına bağlı olarak enflasyon hedefinden sapmalar hızla artabilir" dedi.

ORTA VADELİ HEDEFLER VE TAKİP EDİLECEK GÖSTERGELER

Sunumun sonunda Lane, enflasyonun orta vadeli hedefe dönmesi için tüm ekonomik göstergelerin ve özellikle enerji fiyatlarının diğer sektörlere geçişinin yakından takip edileceğini ifade etti.

