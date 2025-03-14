ECB Başkanı Lagarde ticaret savaşına dair uyardı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Trump tarafından başlatılan ticaret vergileri konusundaki anlaşmazlıkların tırmanmasının dünya ekonomisi üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği uyarısında bulundu.

BBC'ye konuşan Lagarde, "Ticaretin önemli ölçüde azalacağı gerçek bir ticaret savaşına gidersek, bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi.

Trump'ın kararlarının, karşı kararlarının endişe kaynağı olduğunu ve son derece dikkatli olunması gerektiğini anlatan Lagarde, bunun "uzun zamandır görmediğimiz düzeyde bir belirsizliğe neden olduğunu" da vurguladı.

Lagarde, "Her türlü ticaret savaşı küresel ekonomiye zarar verecektir. Başlatan, misilleme yapan, yeniden misilleme yapan ve daha niceleri - tüm bunlar genel olarak büyümeye zarar verecektir. Herkes zarar görecek, bu ticaret tarihinde değişmez bir durum. Bazı ülkeler diğerlerinden daha fazla zarar görecek, bazı ülkelerde enflasyon diğerlerinden daha fazla yükselecek ama bunun sonucunda herkes kaybedecek" diye konuştu.

ECB Başkanı ayrıca Brüksel'in ABD'ye misilleme yapmaktan başka "seçeneği olmadığını" söyledi ve önlemlerin açıklanması ile başlaması arasındaki gecikme göz önüne alındığında müzakerelerin gerçekleşmesi için hala zaman olduğunu sözlerine ekledi.