ECB üyesi Escriva: Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva'ya göre Euro bölgesi ekonomik tahminlerine yönelik riskler yukarıdan çok aşağı yönlü.

Escriva, "Daha yıkıcı senaryolar gerçekleşmiyor. Bu bizi şaşırtmayacakları anlamına gelmiyor. Tahminlerimizi revize etmek için her zamankinden daha hazırlıklı olmamız gerekiyor, bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi.

"Büyüme risklerinin yukarıdan çok aşağı yönlü" diye konuşan Escriva, "Mali politika gibi bazı yukarı yönlü riskler var, ne kadar uzun sürerse sürsün, ve diğerleri. Ancak aşağı yönlü riskler yukarı yönlü risklerden daha belirgin" ifadelerini kullandı.