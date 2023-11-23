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ECB üyesi: Faizler zirvede veya zirveye yakın

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi faiz oranlarının mevcut döngüde zirveye yakın veya çoktan ulaşmış olabileceğini belirterek, daha fazla yükseltmeleri gerekip gerekmediğini verilerin belirleyeceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 09:08

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 09:08

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi faiz oranlarının mevcut döngüde zirveye yakın veya çoktan ulaşmış olabileceğini belirtti. Nagel, ayrıca para politikası sıkışıklığının Euro bölgesi ekonomisi için yarattığı 'sert iniş' riski konusunda da "şüpheci" olduğunu da ifade etti.

Bin düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Bundesbank Başkanı, Euro Bölgesi'nin büyüme görünümü konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu ve durumun 2025'ten itibaren daha belirgin bir şekilde iyileşeceğini belirtti.

Bir öğrencinin ECB'nin faiz artırımlarının işletmelere zarar verdiğinden endişe duyup duymadığını sorması üzerine Nagel, "Burada iyi haber enflasyonun düşüyor olması" dedi. Enflasyonun "açgözlü bir canavar" olduğunu belirten Nagel, ECB'nin önümüzdeki 12-15 ay içinde %2'lik hedefine yaklaşarak enflasyonu düşürme yolunda ilerlediğini söyledi.

Nagel, başka bir enflasyon dalgasını tetikleyebilecek risk faktörlerinin hala mevcut olduğu konusunda uyarıda bulunarak bunu "engebeli bir yol" olarak nitelendirdi.

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