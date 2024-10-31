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ECB üyesi Nagel: ECB daha dikkatli adımlar atmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin daha dikkatli adımlar atması ve çok hızlı hareket etmekten kaçınması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 09:05

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin daha dikkatli adımlar atması ve çok hızlı hareket etmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Frankfurt Ticaret, Sanayi ve Bilim Derneği'nde bir konuşma yapan Alman Bundesbank Başkanı Nagel, "Aralık ayında ECB Yönetim Konseyi'nin yeni bir tahmini olacak. Bu bize enflasyon konusunda hala doğru yolda olup olmadığımızı gösterecek. Benim tavsiyem temkinli olmak ve acele etmemek yönünde" dedi.

ECB yarın açıklanacak olan Ekim ayına ilişkin ilk enflasyon tahminini beklerken Nagel, esasen enerji kaynaklı baz etkileri nedeniyle enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin beklendiğini hatırlattı.

Nagel'e göre aylık dalgalanmalara rağmen hedefe yaklaşılmıştı ancak yolculuk henüz bitmedi. "Aylık iniş ve çıkışlara bakarsanız, fiyat istikrarının çok uzakta olmadığını görebilirsiniz, ancak hala yolun son kısmına gitmemiz gerekiyor" dedi.

"Özellikle de deneyimlerin oldukça yavaş olduğunu gösterdiği hizmet enflasyonu %3.9 ile yüksek seyretmeye devam ediyor" diye konuşan Nagel, 'veriler biraz daha olumlu bir enflasyon tablosu çizdiği için bu hamleyi uygun bulduğunu' söyledi.
Özellikle mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, veriye bağımlılığın faydalı olduğunun kanıtlandı"

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