CANLI BORSA
Endonezya hükümeti: "Yükselen petrol fiyatlarına rağmen yakıta zam yapılmayacak"

Endonezya'da hükümet, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatlarına rağmen yakıt fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 13:45

Jakarta Globe'un haberine göre; Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Endonezya hükümeti tarafından yakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını, yakıt tedarikinin güvende olduğunu ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.647,4500 Değişim 149,83 Son veri saati:
Düşük 12645,46 Yüksek 12795,29
Açılış
44,4809 Değişim 1,0638 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4803
Açılış
51,0549 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.522,4120 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
104,2060 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler