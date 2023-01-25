Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetelerinden biri olan Handelsblatt'a yaptığı açıklamada özellikle enflasyon konusunda ihtiyatlı iyimser olmak için nedenler bulunduğu ortamda ECB'nin faiz artırımı taahhüdünde bulunmaması gerektiğini savunarak, "Ekonomide çok fazla belirsizliğin bulunduğu ortamda şartsız şekilde spesifik bir politika rotasına yönelik taahhütte bulunulmamalı. Şubat sonrası için ekonomik görünüm ile ilişkisiz bir yönlendirme verilere bağlı yaklaşımımızdan ayrılmak olur" dedi.

Panetta, politika yapıcıların enflasyonun, ücretlerin, enerji fiyatlarının ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, küresel ekonominin performansının gelişimini değerlendirerek nihai kararlarını oluşturmaları gerektiğini vurguladı.