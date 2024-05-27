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ECB üyesi Panetta: İtalyan bankaları Rusya'dan çıkmalı

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, İtalyan bankalarının Rusya'dan çıkması gerektiğini bunun bir itibar sorunu olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 09:12

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, İtalyan bankalarının Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları gerektiğini, zira ülkede kalmanın "itibar sorunu" yarattığını söyledi.

UniCredit, Avusturyalı Raiffeisen Bank International'dan sonra Rusya'da en fazla faaliyet gösteren Avrupalı banka konumundayken, Intesa Sanpaolo da ülkedeki işlerini elden çıkarmak için çalışıyor.

"RUSYA'DAN ÇIKMAK GEREKLİ"

Panetta, "Rusya'dan çıkmak gerekli. Nesnel zorluklar var çünkü Rusya'dan çıkmak karmaşık, zorlandığınızı bilerek bir alıcı bulmak zorundasınız, pahalı olabilir, ancak çıkmak zorundasınız çünkü bir itibar sorunu var" dedi.

Hem Intesa hem de UniCredit defalarca Batı'nın yaptırımlarının potansiyel alıcıların sayısını azalttığını ve ayrılmayı giderek zorlaştırdığını söyledi.

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