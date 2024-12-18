ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir

Wunsch, Reuters Küresel Piyasalar Forumu'na verdiği röportajda, önümüzdeki yıl dört ECB faiz indiriminin daha "anlamlı" bir senaryo olduğunu, ancak enflasyon ve büyüme verilerinin gerektirmesi halinde farklı bir yol izlemeye açık olduğunu söyledi.

ECB geçen hafta daha kasvetli bir görünüm nedeniyle faizleri düşürdü ve politika yapıcılar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminin euro bölgesi ithalatına yeni gümrük vergileri getirmesi halinde bankanın zaten düşük olan büyüme tahminlerinin fazla iyimser olabileceğini söyledi. Ancak Wunsch, dolar karşısında daha düşük bir euro döviz kurunun ABD ticaret politikasındaki korumacı bir dönüşün sınırını kaldırmaya yardımcı olacağını söyledi.

"Euro'nun dolar karşısında belki% 4 veya 5 değer kaybettiğini zaten gördük" diye konuşan Wunsch, "Dolayısıyla %10'luk bir gümrük vergisinin esasen telafi edilebilmesi için Euro'nun pariteye gelmesi yeterli olacaktır" dedi.

Wunsch, diğer taraftan daha zayıf bir para biriminin ithalatı daha pahalı hale getirerek enflasyonu artıracağı uyarısında bulundu.