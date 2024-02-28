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Ekonomik güven endeksi 99,0 oldu

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında %0,4 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 10:46

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 10:46

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı.

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