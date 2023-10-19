CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Ekonomistlerden Fed öngörüsü: Sabit tutacak

Ekonomistlerden Fed öngörüsü: Sabit tutacak

Ekonomistlere göre Fed, 1 Kasım'da  yapılacak FOMC toplantısında temel faiz oranını sabit tutacak.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:15

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:15

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlere göre Fed, 1 Kasım'da yapılacak FOMC toplantısında temel faiz oranını sabit tutacak.

13-18 Ekim tarihleri arasında Reuters tarafından yapılan ankete katılan 111 ekonomistin 90'ı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapacağı toplantı sonucunda faiz oranlarını %5,25-%5,50 aralığında tutacağını öngördü.

111'in 26'sı bu yıl bir faiz artırımı daha öngörerek Fed'in geçen ayki medyan "nokta grafiği" tahminleriyle eşleşti. Sadece bir tanesi iki faiz artışı daha öngördü.

Küçük bir çoğunluk hala 2024'ün ortasından önce bir indirim beklerken tahmincilerin yaklaşık %45'i gibi önemli bir azınlığı gelecek yılın ikinci yarısına veya daha sonrasına kadar faiz indirimi görmüyor.

Deutsche Bank kıdemli ABD ekonomisti Brett Ryan, "Eylül ayı istihdam ve TÜFE'deki (enflasyon) son yukarı yönlü sürprizler daha fazla faiz artırımı riskine işaret etse de, temel senaryomuz Fed'in mevcut faiz oranında ... gelecek yılın Haziran ayına kadar beklemede kalacağı yönünde. Ancak, veriler daha iyi performans göstermeye devam ederse, Fed muhtemelen faiz artırımına devam edecektir" dedi.

Ankete göre, bu yıl yeni bir faiz artırımı ihtimali düşük olsa da, politikanın yakın zamanda gevşetilmesi ihtimali de düşük.

Ekonomistlerin %80'inden fazlası, 111 ekonomistin 91'i, en azından gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar faiz indirimi öngörmüyor.

Yarısından biraz fazlası, 61, Fed'in faiz indirimine yıl ortasından önce başlamasını bekliyor.

Temmuz ayında yapılan ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu Fed'in Mart ayı sonunda faiz indirimine başlayacağını söylemişti.

Ek bir soruya yanıt veren 28 katılımcının ikisi hariç hepsi, ilk faiz indiriminin beklediklerinden daha geç gelmesinin daha büyük bir risk olduğunu söyledi.

Daiwa Capital Markets'in baş ABD ekonomisti Lawrence Werther, "Gelecek yıl, enflasyonun hedefe geri dönmese de yeterince yavaşladığı ve... büyüme durumunun Fed yetkilileri üzerinde bir şeyler yapma baskısı oluşturacak kadar kötüleştiği bir nokta olacak. Ancak böyle bir durum 2. çeyrekten ziyade 3. çeyrekte gerçekleşirse şaşırmam" dedi

İlginizi Çekebilir
ABD’de Hazine kağıdı getirisi bu ayın en yüksek seviyesinde ABD'de Hazine kağıdı getirisi bu ayın en yüksek seviyesinde 18 Ekim 2023 13:53
Putin’den tahıl açıklaması Putin'den tahıl açıklaması 18 Ekim 2023 13:51
Fed üyesi: Fed’in faiz artışlarına verdiği arayı uzatması gerekli Fed üyesi: Fed'in faiz artışlarına verdiği arayı uzatması gerekli 18 Ekim 2023 13:50
3 kuruluş Çin için büyüme tahminini yükseltti 3 kuruluş Çin için büyüme tahminini yükseltti 18 Ekim 2023 13:47
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Ekim 2023 13:18
İsrail - Hamas savaşı Avrupa’yı nasıl etkiler? İsrail - Hamas savaşı Avrupa'yı nasıl etkiler? 18 Ekim 2023 13:07
Borsada yatırımcı rekoru Borsada yatırımcı rekoru 18 Ekim 2023 12:58
BoE’nin politika faizini sabit tutması bekleniyor BoE'nin politika faizini sabit tutması bekleniyor 18 Ekim 2023 12:45
Fitch’ten İsrail kararı Fitch'ten İsrail kararı 18 Ekim 2023 10:40
İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde 18 Ekim 2023 10:27
Küresel piyasalarda risk algısı güçlendi Küresel piyasalarda risk algısı güçlendi 18 Ekim 2023 10:11
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 18 Ekim 2023 10:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,08
%0,5076
EURO
1.004,64
%0,4641
DOLAR
1.000,25
%0,0248
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.013,65
%1,3652
EURO
1.012,59
%1,2594
DOLAR
1.001,47
%0,147
ALTIN
928,92
%-7,1082
BORSA
1.027,68
%2,7682
EURO
1.041,45
%4,1451
DOLAR
1.025,10
%2,5101
ALTIN
985,01
%-1,4986
BORSA
1.622,95
%62,2951
EURO
1.502,00
%50,2002
DOLAR
1.753,66
%75,3657
ALTIN
2.038,32
%103,8315
BORSA
BİST En Aktif Hisseler