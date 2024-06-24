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Enflasyonun bu ay ECB'nin hedefine yaklaşması bekleniyor

UniCredit ekonomistleri, enflasyonun bu ay Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefine yaklaşmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2024 14:22

Son Güncelleme Tarihi 24 Haziran 2024 14:24

UniCredit ekonomistleri yayınladıkları bir notta, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu ay düşerek Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine yaklaşmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

"DEZENFLASYON YAVAŞLADI ANCAK RAYDAN ÇIKMADI"

UniCredit'in tahminlerine göre fiyatlar geçen yılın Haziran ayına kıyasla %2,5 daha yüksek olacak ve Mayıs ayındaki %2,6'lık enflasyona kıyasla bir yavaşlamaya işaret ederken çekirdek fiyat artışları %2,9'da sabit kalacak.

Bu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini, ücret artışının yavaşlaması ve şirketlerin daha yüksek maliyetleri absorbe etmesiyle enflasyonun gelecek yıl %2'nin altına düşeceğini belirten UniCredit, "Dezenflasyon yavaşladı ancak raydan çıkmadı" dedi.

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