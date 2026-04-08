CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi üretici fiyatlarında düşüş! Enerji fiyatları geriledi

Eurostat verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında Euro Bölgesi'nde sanayi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,7, Avrupa Birliği genelinde ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2026 12:21

Yıllık karşılaştırmada, Şubat 2025'e göre fiyatlardaki düşüş Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0, AB genelinde ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 gerilerken, ara mallar ve sermaye malları yüzde 0,3, dayanıklı tüketim malları ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Enerji hariç sanayi ürünleri fiyatları ise sınırlı olarak yüzde 0,1 yükseldi. AB genelinde de benzer bir eğilim gözlendi; enerji fiyatları yüzde 1,8 düşerken diğer alt kategorilerde sınırlı artışlar kaydedildi.

Ülkeler bazında incelendiğinde, Şubat ayında en büyük aylık düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 oldu. Buna karşın, Hırvatistan yüzde 3,8, Finlandiya yüzde 2,7 ve Litvanya yüzde 1,8 ile en yüksek artışları kaydetti.

Yıllık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 11,7 düşerken, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 artış gösterdi. Ülke bazında yıllık değişimlerde, en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. En yüksek artışlar ise Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.540,6000 Değişim 210,76 Son veri saati:
Düşük 13333,68 Yüksek 13544,44
Açılış
44,5387 Değişim 0,1389 Son veri saati:
Düşük 44,4687 Yüksek 44,6076
Açılış
52,0929 Değişim 0,4725 Son veri saati:
Düşük 51,734 Yüksek 52,2065
Açılış
6.867,5660 Değişim 218,369 Son veri saati:
Düşük 6743,447 Yüksek 6961,816
Açılış
110,3995 Değişim 6,6031 Son veri saati:
Düşük 104,6175 Yüksek 111,2206
Açılış
BİST En Aktif Hisseler