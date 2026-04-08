Euro Bölgesi üretici fiyatlarında düşüş! Enerji fiyatları geriledi

Yıllık karşılaştırmada, Şubat 2025'e göre fiyatlardaki düşüş Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0, AB genelinde ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 gerilerken, ara mallar ve sermaye malları yüzde 0,3, dayanıklı tüketim malları ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Enerji hariç sanayi ürünleri fiyatları ise sınırlı olarak yüzde 0,1 yükseldi. AB genelinde de benzer bir eğilim gözlendi; enerji fiyatları yüzde 1,8 düşerken diğer alt kategorilerde sınırlı artışlar kaydedildi.

Ülkeler bazında incelendiğinde, Şubat ayında en büyük aylık düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 oldu. Buna karşın, Hırvatistan yüzde 3,8, Finlandiya yüzde 2,7 ve Litvanya yüzde 1,8 ile en yüksek artışları kaydetti.

Yıllık bazda Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 11,7 düşerken, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 artış gösterdi. Ülke bazında yıllık değişimlerde, en büyük düşüşler İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. En yüksek artışlar ise Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 olarak kaydedildi.