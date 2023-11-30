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Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik, ekim ayında yüzde 6,5 seviyesini korudu.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 15:35

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 15:35

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre AB'de eylül ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi.

Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, ekimde sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, ekimde İspanya'da yüzde 12, İsveç'te yüzde 8, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa ve Finlandiya'da yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ekimde 13 milyon 171 bin olarak gerçekleşirken, bunun 11 milyon 134 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekimde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 881 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 380 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,8 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,9 olarak ölçüldü.

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