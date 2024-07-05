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Euro Bölgesi'nde konut fiyatları geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 düştü.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 13:08

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 13:08

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı birinci çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düştü. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 0,1 geriledi.

Konut fiyatları AB'de ise bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

İlk çeyrekte konut fiyatları yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,9, Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 4,8, Finlandiya'da yüzde 4,3, Slovakya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 1,6, azaldı.

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