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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 13:50

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 13:50

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar eylülde ağustos ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya oranla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2 ile Slovakya'da, yüzde 1,1 ile İsveç'te, yüzde 0,8 ile Almanya ve Hollanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 17, Belçika'da yüzde 8,4 ve Macaristan'da yüzde 7,3 azaldı.

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