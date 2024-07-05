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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 13:28

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 13:30

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,3 ile Danimarka'da, yüzde 1,8 ile Litvanya'da ve yüzde 1,7 ile Lüksemburg'da görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1 ile Slovakya'da, yüzde 0,9 ile İrlanda'da, yüzde 0,8 ile Bulgaristan ve Malta'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,4, Hırvatistan'da yüzde 8,4 ve Romanya'da yüzde 6,5 artarken, Belçika'da yüzde 5,2, Estonya'da yüzde 4 ve Slovenya'da yüzde 1,1 azaldı.

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