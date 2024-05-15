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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yeniden arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde sanayi şirketleri mart ayında üretimlerini yeniden artırdı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 14:57

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 14:57

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına göre yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 düştü.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

Verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti. Şubatta sanayi şirketleri üretimlerini yüzde 1 artırmıştı.

TÜKETİM MALLARI ÜRETİMİ GERİLEDİ

Martta sanayi üretimdeki artışın yalnızca aylık bazda yüzde 1 artan sermaye mallarından kaynaklanması dikkati çekti. Ara malı üretimi yüzde 0,5 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,1 geriledi.

Enerji üretimi seviyesinde yüzde 0,9 düşüş kaydedildi. AB'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 1 geriledi.

Martta sanayi üretiminin en büyük Euro Bölgesi ülkeleri arasında Almanya'da yüzde 0,7, Fransa'da 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,5 azalması dikkati çekti.

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