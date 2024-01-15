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Euro Bölgesi'nden 20 milyar avronun üzerinde ticaret fazlası

Euro Bölgesi, geçen yılın kasım ayında toplam 20,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 14:07

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 14:07

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2023 uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, 2023 Kasım'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 225,5 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 20,5 gerileyerek 206,3 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 19,2 milyar avro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, geçen kasımda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 252,5 milyar avro, ithalat da yüzde 16,7 azalarak 232,2 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, 2023 Kasım'da 20,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 46,2 milyar avro ile ABD, 31 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar avro ile Çin, 17,3 milyar avro ile İsviçre ve 9,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,7 milyar avro ile Çin, 29 milyar avro ile ABD, 14,6 milyar avro ile İngiltere,12,7 milyar avro ile İsviçre, 10 milyar avro ile Norveç ve 8,2 milyar avro ile Türkiye oldu.

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