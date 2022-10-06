Evcil Hayvan Kayıt Sistemi ile 394 bini aşkın evcil hayvan kayıt altına aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, mikroçip teknolojileri dünya genelinde vahşi veya evcil hayvanların takibini sağlamak için de kullanılıyor.

Türkiye'de evcil hayvanların istenmeyen olaylara karışmasını önlemek amacıyla evde bakılan kediler, köpekler ve gelinciklere mikroçip uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek ve 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 ev hayvanı mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET), hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınıyor.

Bu yıl sonuna kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanun'un 28'inci maddesindeki hükümler gereği 1634 lira idari para cezası uygulanacak.