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Fed/Bej Kitap: ABD daha yumuşak bir genişleme gösterebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporuna göre, işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya ve fiyatların mütevazı bir hızda artmaya devam etmesi nedeniyle ABD'de ekonomik faaliyet son bir buçuk ayda çok az değişti.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:49

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:49

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bölgesel iş çevreleriyle yaptığı Bej Kitap anketinde, ABD ekonomisinin görünümünün istikrarlı olduğunu veya daha yumuşak bir genişleme gösterebileceğini belirtti.

"Ekonominin yakın vadeli görünümü genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf büyüme olarak tanımlandı. Genel olarak, firmalar fiyatların önümüzdeki birkaç çeyrekte artmasını bekliyor, ancak önceki birkaç çeyreğe göre daha yavaş bir oranda. Bazı bölgeler, ileriye dönük olarak önemli fiyat artışları bekleyen firma sayısında düşüş bildirmiştir" ifadelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunda "İşgücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde azalmaya devam etti" tespiti de yapıldı.

Fed, Bej Kitap raporunu Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) her toplantısından 2 hafta önce yayınlıyor.

St Louis Fed tarafından 6 Ekim'de veya öncesinde toplanan bilgiler kullanılarak derlenen Bej Kitap'a göre, çoğu bölge Eylül raporundan bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu veya hiç değişiklik olmadığını belirtti.

Raporda, "Tüketici harcamaları, özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcıları arasında, fiyatlar ve ürün tekliflerindeki farklılıklar nedeniyle karışıktı" denildi.

Rapora göre fiyatlar genel olarak mütevazı bir hızda artmaya devam etti. Satış fiyatlarının girdi fiyatlarına kıyasla daha yavaş arttığı, tüketicilerin fiyatlara daha duyarlı hale gelmesi nedeniyle işletmelerin maliyet baskılarını yansıtmakta zorlandığı belirtildi.

İşgücü piyasası ılımlı olarak nitelendirilirken, birçok bölge istihdamda hafif ila ılımlı artışlar bildirmiştir.

Raporda, "Ücret artışı çoğu bölgede mütevazı veya orta düzeyde kaldı. Birçok bölgedeki irtibat kişileri, ücret teklifleri konusunda adayların daha az geri adım attığını bildirdi. Firmaların, daha yüksek ücret yerine uzaktan çalışmaya izin vermek, işe başlama ikramiyelerini azaltmak veya diğer ücret iyileştirmeleri de dahil olmak üzere, daha yüksek işgücü maliyetlerini azaltmak için ücret paketlerini değiştirdiklerine dair çok sayıda rapor vardı" denildi.

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