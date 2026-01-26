CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı...

Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı...

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 11:11

Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını 27-28 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell'a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Böylelikle 2025 genelindeki toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi. ABD'de işsizlik oranı da aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi de Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyürken 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme performansını göstermişti.

FED BAŞKANI POWELL'A SUÇLAMA

Jerome Powell, bu ay ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Cezai suçlamanın asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, her durumda, görevlerini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevine odaklanarak yerine getirdiğini ve bunu sürdüreceğini belirtmişti.

Analistler, Powell'a yönelik soruşturmanın Trump yönetiminin Fed'e faizleri düşürmesi için yaptığı baskının açık bir tırmanışı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın bankanın bağımsızlığına doğrudan tehdit oluşturduğuna dair eleştiriler yapılırken eski Fed başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan gibi isimlerin yanı sıra küresel merkez bankaları da Fed'in bağımsızlığının önemini vurguladı.

Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, yalnızca ABD piyasalarında değil, doların küresel rolü ve merkez bankacılığı normları açısından da yakından izlendi.

YÜKSEK MAHKEME'DE COOK DAVASI GÖRÜLDÜ

ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının ardından yasal süreç de devam etti.

Geçen hafta Yüksek Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine yönelik davada, tarafların savunmalarını dinledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, Başkan'ın tek başına belirlediği "haklı neden" eşiğinin "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP "FAİZLERİ DÜŞÜRECEK BİR FED BAŞKANI" İSTİYOR

Geçen yıl Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fed'in para politikasını ve faizleri istediği kadar düşürmemesini eleştiren Trump, Powell'a yönelik de sık sık hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

Mayısta görev süresi dolacak Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını kaydeden Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini belirtmişti. Trump, daha önce de "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." demişti.

Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh isimleri öne çıkıyor.

Trump, adaylar arasında ismi geçen Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ise Beyaz Saray'da tutmak istediğini söylüyor.

"ERKEN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İLAVE BASKI GEREKİYOR"

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, yaptığı açıklamada, istihdamın fiilen durgunlaştığına yönelik işaretler görüldüğünü belirterek, "K şekilli" toparlanmanın da ekonomideki kırılganlıklara dikkati çektiğini söyledi.

Enflasyon verilerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde ilk aşamada korkulduğu kadar güçlü bir etki yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Garvey, ancak bunun ileride fiyat artışlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Garvey, "Temel görüşümüz 'Fed'in haziran ve eylül toplantılarında faiz indirimine gideceği' yönünde. Daha erken bir mart indirimi için bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik ilave bir baskı gerekiyor." dedi.

Olası mart faiz indiriminde FOMC'de çoğunluğun desteği için ocak ve şubat istihdamında arka arkaya düşüşler görülmesi gerekeceğini vurgulayan Garvey, "Bununla birlikte, bu yıl iki faiz indirimi daha olacağına dair inancımız devam ediyor. Para politikası halen biraz kısıtlayıcı ve büyüme sağlam olsa da istihdam verilerinin ivme kaybetmeye devam etme riski göz önüne alındığında, Fed'in politikayı nötr bir düzeye yaklaştırabilecek bir konumda olmasını bekliyoruz." diye konuştu

İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 23 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 63,92 dolar Brent petrolün varili 63,92 dolar 23 Ocak 2026 09:53
Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede 23 Ocak 2026 09:43
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 23 Ocak 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Ocak 2026 09:29
Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda 23 Ocak 2026 09:21
Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim 23 Ocak 2026 09:16
Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor 23 Ocak 2026 09:07
Asya borsalarında rekor! Asya borsalarında rekor! 23 Ocak 2026 08:46
Japonya faizi sabit bıraktı Japonya faizi sabit bıraktı 23 Ocak 2026 08:43
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı 23 Ocak 2026 08:41
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 22 Ocak 2026 16:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.014,3500 Değişim 202,61 Son veri saati:
Düşük 12886,22 Yüksek 13088,83
Açılış
43,3893 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 43,3639 Yüksek 43,3997
Açılış
51,4292 Değişim 0,3444 Son veri saati:
Düşük 51,3198 Yüksek 51,6642
Açılış
7.102,2280 Değişim 183,968 Son veri saati:
Düşük 6945,654 Yüksek 7129,622
Açılış
151,0335 Değişim 9,7754 Son veri saati:
Düşük 142,9702 Yüksek 152,7456
Açılış
BİST En Aktif Hisseler