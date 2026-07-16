Fed faiz kararı için sürpriz gelişme! ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı

ABD'de iş gücü piyasasının yakından takip edilen göstergelerinden biri olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha iyi geldi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Temmuz ile sona eren haftada 208 bine geriledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI 208 BİNE DÜŞTÜ

Haftalık verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya göre 8 bin kişi azaldı. Ekonomistler başvuruların 216 bin seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa beklentisinin altında kalarak ABD istihdam piyasasının gücünü koruduğunu gösterdi.

Öte yandan önceki haftaya ilişkin başvuru verisi de 215 binden 216 bine yukarı yönlü revize edildi.

DÖRT HAFTALIK ORTALAMA DA GERİLEDİ

İşsizlik maaşı başvurularında oynaklığı azaltan dört haftalık ortalama başvuru sayısı da geçen hafta 4 bin 750 kişi azalarak 214 bin 250'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 Temmuz ile sona eren haftada 16 bin kişi azalarak 1 milyon 805 bine geriledi.

FED KARARLARINI NASIL ETKİLER?

İşsizlik maaşı başvurularının piyasa beklentisinin altında kalması, ABD iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. Güçlü istihdam görünümü, enflasyonist baskıların devam edebileceği beklentisini desteklediği için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli hareket edeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Analistler, tek bir haftalık verinin Fed'in para politikası kararını değiştirmeyeceğini ancak beklentilerin altında kalan başvuruların, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentilerin ötelenmesine neden olabileceğini belirtiyor.