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FED sonrası altında kayıp

Altın, FED faiz beklentileri geri çekmesinin ardından düşüşe hazırlanıyor. Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 600 doları gördü.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2024 09:09

FED faiz kararının ardından şahin duruş, altın fiyatlarının değer kayebetmesine neden oldu. Yatırımcılar ise temkinli adımlar atıyor.

Altın, Fed'in gelecek yıl için faiz indirimi beklentilerini geri çekmesinin ardından yatırımcıların faiz oranı görünümünü tartmasıyla haftalık düşüşe yöneldi. Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 600 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 939 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Fed Çarşamba günü faiz oranlarını düşürdü. Yatırımcılar daha çok bankanın "indirime devam etme yolunda" olduğunu ancak yetkililerin önce enflasyonda daha fazla ilerleme görmesi gerektiğini söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına odaklandı.

Değerli metal, ABD'deki parasal gevşeme, güvenli liman talebi ve dünya merkez bankalarının sürdürdüğü alımlarla desteklenen rekor kıran bir koşuda bu yıl yaklaşık yüzde 26 oranında yükseldi. Ancak, Donald Trump'ın seçim zaferi doları canlandırdığı için ralli Kasım ayının başından beri durakladı.

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