Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu düşürmek için verdiği mücadelenin, faiz artırımlarının ekonomide bir daralmaya yol açabileceğini söyledi.

FED'İN ALACAĞI ÖNLEMLER EKONOMİ İÇİN İYİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARMAYABİLİR

"Talebi ve arzı uyumlu bir hale getirmek için bizim hala adım atmamız gerekli olabilir ve bu ekonominin geneli için riskler oluşturabilir" diye konuşan Barkin, enflasyon bekleyişlerinin artmaya başlaması halinde Fed'in buna karşı tedbirler almak zorunda kalacağını ve bunun ekonomi için daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabileceğini de vurguladı.

Barkin ayrıca, Fed'in ekonomide bir daralma korkusu ile sıkılaştırma adımlarından vazgeçmesi halinde enflasyonun daha güçlü hale gelebileceğini ve bunun daha güçlü sıkılaştırma gerektireceğini de belirtti.

FED'İN YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNE DÜŞMESİ ZAMAN ALACAK

Konuşmasında ABD'de enflasyon yükselişinin büyük olasılıkla "son noktasına" gelindiğini de ifade eden Barkin, ancak enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesinin ne kadar zaman alacağını belirsiz olduğunu hatırlattı.