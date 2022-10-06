San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed'in daha fazla faiz artırarak enflasyonu frenleme taahhüdüne bağlılığını tekrarladı. Ancak Daly, ekonominin çatırdamaya başlaması halinde faizlerde hızlı ilerlemeyeceğini de vurguladı.

"Faiz oranlarını elbette bir şeyler kırılana kadar artırmayacağız. Politikalarımızı şekillendirmek için iş dünyası ve toplum liderlerinde de bilgi topluyoruz" diye konuşan Daly, "Topladığımız veri ve bilgileri ekonomiyi yavaşlatma için yeterince şey yapmamak ile çok fazla şey yapmak riskleri arasında ayar için kullanıyoruz" dedi.

Ekonominin ve piyasaların iyi çalıştıklarını belirten Daly, "Enflasyon şu anda problemli ve faiz oranlarını mal, hizmet ve iş gücü talebinin sınırlandığı seviyeye kadar artırarak fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye bağlıyız" diye konuştu.