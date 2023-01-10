San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında 50 baz puan veya 25 baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Her iki seçenek için de argümanlar ortaya koyabilirim" diye konuşan Daly, "Fed'in enflasyonu aşağı getirmeye çalışırken yapabildiği kadar nazik olmalı, ancak aynı zamanda yüksek enflasyonun kemikleşmeyeceğinden kesinlikle emin olması gerekli" dedi.

Daly, şu anda yüzde 4,25-4,50 olan politika faizinin, enflasyonu aşağı getirmek için yüzde 5,0-5,25'e gitmesi ve orada kalması gerektiğini düşündüğünü de vurguladı.

Bununla birlikte faizin ne kadar yukarı gitmesi gerektiğini verilerin belirleyeceğini ifade eden Daly, ABD'de şu anda yüzde 3,5 olan işsizlik oranının yüzde 4,5 veya 4,6'ya yükselmesini, şu anda yüzde 5,5 olan enflasyonun 2023 sonunda yüzde 3 bandına gerilemesini beklediğini de söyledi.