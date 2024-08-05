CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Fed üyesi Goolsbee: ABD resesyonda görünmüyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de resesyon görünmediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 16:57

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Cuma günkü ABD istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına rağmen, resesyon gibi görünmediğini, ancak Fed yetkililerinin faiz oranlarında aşırı kısıtlayıcı olmaktan kaçınmak için ortamda meydana gelen değişikliklerin farkında olmaları gerektiğini söyledi.

CNBC'deki röportajında Goolsbee "Sadece aşırı ısınma korkusu olduğunu düşünüyorsanız bu kadar kısıtlayıcı olmak istersiniz. Bana göre bu veriler aşırı ısınma gibi görünmüyor" dedi.

Goolsbee'nin açıklamaları, Cuma günü hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam raporunun ardından Pazartesi günü hızlanan küresel borsa satışları ve Fed'in geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeme kararının ardından geldi. Ancak Fed yetkilileri, Eylül ayındaki bir sonraki toplantılarında faizleri düşürebileceklerinin sinyalini verdiler.

İlginizi Çekebilir
Çin Caixin PMI hizmet sektöründe artışı işaret etti Çin Caixin PMI hizmet sektöründe artışı işaret etti 05 Ağustos 2024 08:54
Wall Street Fed’den agresif faiz indirimi bekliyor Wall Street Fed'den agresif faiz indirimi bekliyor 05 Ağustos 2024 08:52
Japonya’da hizmet sektörü büyümeye geri döndü Japonya'da hizmet sektörü büyümeye geri döndü 05 Ağustos 2024 08:50
Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli 05 Ağustos 2024 08:48
Nikkei endeksi 1987’den bu yana en kötü kaybını yaşıyor Nikkei endeksi 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşıyor 05 Ağustos 2024 08:46
Hazine haftaya bir ihale düzenleyecek Hazine haftaya bir ihale düzenleyecek 04 Ağustos 2024 14:11
ABD verisi Wall Street’te Fed beklentilerini değiştirdi ABD verisi Wall Street’te Fed beklentilerini değiştirdi 04 Ağustos 2024 09:36
Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi 03 Ağustos 2024 11:31
ABD’de artan resesyon endişesi piyasaları sarstı ABD'de artan resesyon endişesi piyasaları sarstı 03 Ağustos 2024 11:27
Altın fiyatları kar satışlarıyla düştü! 3 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları kar satışlarıyla düştü! 3 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? 03 Ağustos 2024 10:59
ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı? 03 Ağustos 2024 08:57
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı 02 Ağustos 2024 16:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler