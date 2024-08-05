Fed üyesi Goolsbee: ABD resesyonda görünmüyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Cuma günkü ABD istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına rağmen, resesyon gibi görünmediğini, ancak Fed yetkililerinin faiz oranlarında aşırı kısıtlayıcı olmaktan kaçınmak için ortamda meydana gelen değişikliklerin farkında olmaları gerektiğini söyledi.

CNBC'deki röportajında Goolsbee "Sadece aşırı ısınma korkusu olduğunu düşünüyorsanız bu kadar kısıtlayıcı olmak istersiniz. Bana göre bu veriler aşırı ısınma gibi görünmüyor" dedi.

Goolsbee'nin açıklamaları, Cuma günü hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam raporunun ardından Pazartesi günü hızlanan küresel borsa satışları ve Fed'in geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeme kararının ardından geldi. Ancak Fed yetkilileri, Eylül ayındaki bir sonraki toplantılarında faizleri düşürebileceklerinin sinyalini verdiler.