CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Goolsbee: Gümrük vergileri enflasyon riski oluşturuyor

Fed üyesi Goolsbee: Gümrük vergileri enflasyon riski oluşturuyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük vergilerinin beklenenden çok daha büyük enflasyon riski oluşturduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2025 09:32

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2025 09:34

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin modellenenden "çok daha büyük" olduğunu ve bu yüksek maliyetlerin tüketicilere ne kadar hızlı veya tam olarak yansıtılacağının ve işletmelerin ve tüketicilerin ekonomiyi yavaşlatarak ne ölçüde tepki verebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Ara mallara, yani üretimde kullanılan hammaddelere yönelik gümrük vergilerinin Amerikan sanayisine ciddi zarar verebileceğini ve tedarik zincirlerini bozabileceğini vurgulayan Goolsbee, özellikle tüketiciler ve işletmeler arasındaki duyarlılık keskin bir şekilde kötüleştiği için yüksek enflasyonun geri dönebileceğine dair gerçek bir tedirginlik duygusu olduğunu belirtti.

Duyarlılık göstergelerinin kriz seviyelerine yaklaştığı uyarısında bulunan Goolsbee, duyarlılık ve fiili harcamalar arasındaki bağlantının geçmişe kıyasla daha zayıf görünmesine rağmen bunun endişe verici olduğunu vurguladı.

Goolsbee, uluslararası ticaret ve ekonomi politikası yönündeki belirsiz ve değişen kurallar nedeniyle şirketlerin yatırım yapmakta tereddüt ettiğine dikkat çekti.

Bankacı, yatırım üzerindeki etkinin olumsuz olduğunu, ancak ölçeğinin henüz bilinmediğini belirtiyor. Ayrıca, tarife maliyetinin ne kadarının tüketicilere yansıtılabileceği konusunda şirketler arasında önemli farklılıklar olduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi 5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi 07 Nisan 2025 14:24
AB ülkeleri, ABD tariflerine misillemeyi tartışıyor AB ülkeleri, ABD tariflerine misillemeyi tartışıyor 07 Nisan 2025 14:20
Almanya’nın ihracatı ABD’ye tarife öncesi satışlarla arttı Almanya'nın ihracatı ABD’ye tarife öncesi satışlarla arttı 07 Nisan 2025 12:49
Almanya’da şirketler üretimi azalttı Almanya'da şirketler üretimi azalttı 07 Nisan 2025 12:34
Tayland, Trump’ın tarifeleri karşısında ABD ile ticareti arttırma kararı aldı Tayland, Trump'ın tarifeleri karşısında ABD ile ticareti arttırma kararı aldı 07 Nisan 2025 12:31
Emtia piyasasında tarifelerin bilançosu ağır oldu Emtia piyasasında tarifelerin bilançosu ağır oldu 07 Nisan 2025 11:15
ECB üyesi Schnabel: Belirsizlikteki dramatik artış daha da kötüleşebilir ECB üyesi Schnabel: Belirsizlikteki dramatik artış daha da kötüleşebilir 07 Nisan 2025 09:38
Bitcoin 77 bin doların altına indi Bitcoin 77 bin doların altına indi 07 Nisan 2025 09:36
Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini düşürdü Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini düşürdü 07 Nisan 2025 09:34
Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi 07 Nisan 2025 09:31
Trump’tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe ilaç benzetmesi Trump'tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesi 07 Nisan 2025 09:27
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek Hazine yarın bir ihale düzenleyecek 06 Nisan 2025 11:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler