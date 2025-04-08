CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Goolsbee: İşletmeler tarifeler konusunda endişeli

Fed üyesi Goolsbee: İşletmeler tarifeler konusunda endişeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, işletmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2025 09:13

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2025 09:13

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, işletmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda endişeli olduğunu ancak merkez bankasının politika tepkisinde "somut verilere" bakması gerektiğini söyledi.

Goolsbee, "Endişe şu ki, eğer bu tarifeler ABD tarafında tehdit edildiği kadar büyük olursa ve büyük bir misilleme olursa ve sonra tekrar karşı misilleme olursa, bizi enflasyonun kontrolden çıktığı 21 ve 22'de gördüğümüz türden koşullara geri gönderebilir" dedi.

Bununla birlikte, sonuçların belirsizliğini ve müzakerelerin yeni ticaret anlaşmalarına yol açması ve %100'den fazla gümrük vergisinden kaçınılması olasılığını da kabul ederek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "ticaretin altın çağı" vaadine atıfta bulundu.

Goolsbee, mevcut endişenin tüketici ve iş harcamalarını değiştirebileceğini ve bunun da Fed'in yanıt vermesini gerektirebileceğini söyledi.

Ancak bu tepkinin kesin niteliği, fiyatların ve ekonomik büyümenin nasıl hareket ettiğine ve bu eğilimlerin süresine bağlı olacaktır.

Goolsbee, "Bizim işimiz somut verilere bakmak. Ve eğer hem ekonomik büyümeyi kötüleştiren hem de fiyatları yükselten bir şey varsa - yani stagflasyonist bir şey - Fed'in buna yanıt olarak ne yapması gerektiğine dair genel bir cevap yoktur" dedi.

İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine geriledi 07 Nisan 2025 09:31
Trump’tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe ilaç benzetmesi Trump'tan piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesi 07 Nisan 2025 09:27
Hazine yarın bir ihale düzenleyecek Hazine yarın bir ihale düzenleyecek 06 Nisan 2025 11:59
Çin’den çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısı Çin'den "çok taraflı ticaret sistemini koruma" çağrısı 06 Nisan 2025 09:43
ABD’de tarım dışı istihdamı belli oldu ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu 04 Nisan 2025 15:42
ABD’nin dış ticaret açığı daraldı ABD'nin dış ticaret açığı daraldı 03 Nisan 2025 16:43
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 03 Nisan 2025 16:12
Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi Türkiye ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi 03 Nisan 2025 16:09
OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı OPEC+ üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırdı 03 Nisan 2025 16:07
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları şubatta yükseldi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi 03 Nisan 2025 13:43
Çin’den ABD’ye gümrük vergisi tepkisi Çin'den ABD'ye "gümrük vergisi" tepkisi 03 Nisan 2025 09:36
Trump’ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı Trump'ın gümrük vergileri sonrasında altın rekor kırdı 03 Nisan 2025 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler