Fed üyesi Goolsbee: Vergiler ekonomik faaliyetlerde düşüşe yol açabilir

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinin ABD'li işletme sahiplerinin stok yapmasına neden olduğunu söyledi.

CBS'in "Face the Nation" programında konuşan CGoolsbee, ani satın alma çılgınlığının "yapay olarak yüksek" bir ekonomik faaliyet seviyesine neden olabileceğini söyledi. "Bu tür bir önleyici satın alma muhtemelen iş dünyası tarafında daha da belirgin. Daha fazla belirsizlik olacaksa, 60 gün, 90 gün sürebilecek önleyici stok biriktirme hakkında çok şey duyduk" diye konuştu.

Goolsbee, işletmelerin envanter stoklaması ve tüketicilerin satın alma kararlarını hızlandırmasının - örneğin sonbahara kadar beklemek yerine şimdi bir Apple iPhone satın almak - Nisan ayında ABD ekonomik faaliyetini şişirebileceğini ve önümüzdeki aylarda bir yavaşlamaya yol açabileceğini öne sürdü.

Goolsbee, "Faaliyetler başlangıçta yapay olarak yüksek görünebilir ve daha sonra yaza kadar düşebilir - çünkü insanlar hepsini satın aldı" dedi.

Goolsbee, Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenen sektörlerin, özellikle de otomobil endüstrisinin, diğer ülkelerden gelen mallar üzerindeki ithalat vergileri potansiyel olarak daha da artmadan önce envanterde büyük ölçüde stok yapması muhtemel olduğunu söyledi.

Goolsbee ayrıca, ABD'nin, merkez bankasının para politikasını siyasi baskıdan bağımsız olarak belirleme kabiliyetinin sorgulandığı bir ortama geçmemesini umduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump'ın geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik çıkışlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Goolsbee, ekonomistlerin, para politikasını siyasi müdahale olmaksızın yürütme kabiliyetine sahip merkez bankalarının ekonomileri için daha iyi sonuçlar doğurduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Bu özgürlüğe sahip olmayanlar için ise "Enflasyon oranı daha yüksek, büyüme daha yavaş ve istihdam piyasası daha kötü. Parasal bağımsızlığın söz konusu olduğu bir ortama girmemeyi şiddetle umuyorum, çünkü bu Fed'in güvenilirliğini zedeleyecektir" dedi.