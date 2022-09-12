Fed yetkilileri, 20-21 Eylül tarihli toplantıda 50-75 baz puan faiz artışını taştışmaya devam ediyorlar.

Waller konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 50 baz mı 75 baz puan mı artışı destekleyeceğini doğrudan söylemese de "Bir sonraki toplantımıza baktığımızda, politika faizinde önemli bir artışı daha destekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Fed yetkilisi, enflasyondaki geçici bir yavaşlamanın etkisiyle yapılacak hatanın sonuçlarının büyük olabileceğini söyledi. Waller, "Yanlış bir karar Fed'in güvenilirliğini zedeler" şeklinde konuştu.

Waller, Fed'in "şahin" bir üyesi olarak kabul ediliyor.