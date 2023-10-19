Fed üyesinden faiz açıklaması: Daha fazla veri toplanabilir

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Londra'daki Avrupa Ekonomi ve Finans Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Politika faizinin patikası konusunda kesin adımlar atmadan önce ekonominin nasıl geliştiğini bekleyip, izleyip görebileceğimize inanıyorum. Ekonominin reel tarafının soğumaya başlayıp başlamadığını ya da ekonominin nominal tarafı olan fiyatların ısınıp ısınmadığını görmek için verilere dikkatle bakıyor olacağım. Bugün itibariyle bunu söylemek için henüz çok erken" dedi.

Son birkaç aydır işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun yavaşladığı ve ücret artışının ılımlı seyrettiği trendin olumlu olduğunu söyleyen Waller, bu durum devam ederse, "politika faizini sabit tutabileceğimize ve ekonominin istenen şekilde gelişmesine izin verebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Ancak ikinci senaryoyu da düşünmeden edemiyorum; talebin ve ekonomik faaliyetin son dönemdeki hızında devam etmesi, muhtemelen enflasyon üzerinde kalıcı bir yukarı yönlü baskı oluşturacak ve %2'ye doğru ilerlemeyi durduracak, hatta tersine çevirecektir" ifadelerini de kullanan Waller, Fed'in hiçbir şey yapmaması halinde enflasyon ve uzun vadeli fiyat istikrarı konusundaki kazanımlarını riske atacağını sözlerine ekledi.

Waller, "Enflasyonun hedefe geri dönmesini ve beklentilerin sabit kalmasını sağlamak için politika faizinde daha fazla aksiyon alınması gerekecektir" dedi.

Soru-cevap bölümünde Waller, standart politika kuralları dışında faiz indirimi senaryolarını tartışmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Waller ayrıca Orta Doğu'daki çatışmanın çok daha geniş bir "yangına" dönüşmediği sürece ABD'nin büyümesi için fazla bir şey ifade etmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Waller, Fed'in bilançosunun toplamda 2 trilyon ila 2,5 trilyon dolar azalmasını beklediğini ve 2022'deki 8,96 trilyon dolarlık zirveden yaklaşık 1 trilyon dolar azaldığını vurguladı.