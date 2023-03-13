Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Fed, düzenleyicilerin Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının ardından sorun yaşayan bankalarda daha fazla mevduat desteğine olanak sağlayacak bir fon yaratmayı değerlendiriyor.

Düzenleyici kurumlar banka yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde yeni özel aracı ele aldı. Bu uygulamayla mevduat sahiplerine güven aşılanması ve herhangi bir paniğin kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı umuluyor.

Üzerinden çalışılan araç risk sermayesi ve start-up'lara odaklanan daha küçük bankaların sağlığıyla ilgili endişelerin yayılması nedeniyle ajansın acil durum planlamasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan FDIC Cumartesi günü aralarında First Republic Bank'ın da olduğu çok sayıda küçük ve orta ölçekli kredi kuruluşundan yetkilileri mali durumları hakkında incelemeye aldı.

İFLAS ENDİŞELERİ YAYILIYOR

First Republic'in hisseleri Cuma günü yüzde 15 düşerek bankanın düşüşünü haftalık bazda yüzde 34'e çıkardı. Firma yaptığı açıklamada yatırımcılara likiditesinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve mevduat tabanının yeterince dağıtılmış olduğunu söyledi.

Diğer bazı bölgesel bankaların hisseleri de SVB'nin çöküşüyle düşüşe geçerken bu durum kendi finansal durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Phoenix merkezli Western Alliance Bancorp, hisselerinin Cuma günü Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bankanın güçlü mevduat ve likiditesine işaret etti.

Aynı gün, PacWest Bancorp hisseleri yüzde 38 düştüğünde, CEO Paul Taylor, firmanın "iyi performans gösteren, iyi çeşitlendirilmiş" bir ticari banka olduğu açıklamasında bulundu.

SVB başarısız geçen bir sermaye artırımı girişimi ve çöküşü hızlandıran start-up'lardan nakit çıkışı yaşanması sonrası Cuma günü on yıldan fazla süredir görülen en büyük banka iflası oldu. Ardından Kaliforniya düzenleyici kurumları geçtiğimiz yıl 40 milyar dolardan fazla değer biçilen bankaya el koydular.