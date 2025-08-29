Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı dava açtı. Washington'daki federal bölge mahkemesinde açılan davada Trump'ın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed Yönetim Kurulu da davalılar arasında yer aldı.

Cook'un avukatlarının dava dilekçesinde Trump'ın 25 Ağustos'ta aldığı görevden alma kararının 'benzeri görülmemiş ve yasa dışı' olduğunu belirttiği kaydedildi. Fed Yasası'na göre bir üyenin görevden alınabilmesi için 'haklı neden' şartı bulunduğunu hatırlatılan dilekçede, Trump'ın öne sürdüğü 2021 tarihli mortgage başvurusu iddiasının bu koşulu karşılamadığı vurgulandı. Cook'un söz konusu iddialar nedeniyle suç işlemediği, bu nedenle görevden alınmasının mümkün olmadığı savunuldu.

Cook'un ayrıca, mahkemeden geçici tedbir talebinde bulunduğu, bu kapsamda Trump'ın görevden alma kararının hukuka aykırı olduğunun ilan edilmesi ve dava süreci boyunca Fed'in bu yönde herhangi bir adım atmasının engellenmesi istendiği aktarıldı.