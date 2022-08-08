ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Colorado'daki Kansas Bankacılar Birliği etkinliğinde yaptığı açıklamada, "FOMC'nin en son faiz oranını 75 baz puan daha artırma kararını destekledim" dedi.

Bowman, "Benim görüşüm, enflasyonun tutarlı, anlamlı ve kalıcı bir şekilde düştüğünü görene kadar benzer büyüklükteki artışların masada olması gerektiğidir." şeklinde görüş belirtti.

Fed, Temmuz toplantısında faizi yüzde 1,75'ten 75 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltmişti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da geçtiğimiz günlerde Eylül toplantısında artışın 75 baz puan olabileceğini söylemişti.

Fed'in bir sonraki toplantısı 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.