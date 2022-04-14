JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Fed'in artan enflasyon ile mücadele ederken kazara da olsa ABD ekonomisini resesyona sokması riski bulunduğunu bildirdi.

ABD ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğini öngördüklerini belirten Dimon, "Ancak sonrasını öngörmek zor" dedi.

Yükselen enflasyon, parasal sıkılaştırma adımları ve Fed'in tahvil alım politikasından dönmesi gibi gelişmelere işaret eden Dimon, "Ben sadece, ufukta fırtına bulutları olduğuna işaret ediyor. Bu bulutlar dağılabilir de dağılmayabilir de" diye konuştu.