Filipinler'de Enerji Alarmı: 40 günlük petrol kaldı

Filipinler’de Enerji Alarmı: 40 günlük petrol kaldı

Orta Doğu’daki çatışmaların tedarik riskini artırmasıyla petrol stoklarının hızla erimesi üzerine Filipinler “ulusal enerji acil durumu” ilan etti.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 12:53

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin enerji arzında ciddi bir daralma riski oluştuğunu belirterek ulusal enerji acil durumu ilan etti. Kararnamede, tedarikte yaşanabilecek kesintilerin ekonomik faaliyetleri ve temel hizmetleri aksatabileceği vurgulandı.

Filipinler'in petrol ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu'dan karşılaması, bölgedeki çatışmaların etkisini daha da artırdı. Yetkililer, 20 Mart itibarıyla yaklaşık 45 günlük petrol stokunun bulunduğunu açıklamıştı.

UÇUŞLAR İÇİN RİSK UYARISI

Marcos, jet yakıtı temininde yaşanabilecek sorunların havacılık sektörünü doğrudan etkileyebileceğini belirterek, uçuşların aksamasının güçlü bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Richard Nuttall, ülkenin önde gelen havayolu şirketlerinden Philippine Airlines'ın Haziran sonuna kadar yetecek yakıt rezervine sahip olduğunu açıkladı.

KRİZ YÖNETİMİ İÇİN KOMİTE KURULACAK

Acil durum kapsamında hükümet, yakıt başta olmak üzere gıda, ilaç ve tarım ürünlerinin tedarikini güvence altına almak için bir komite oluşturacak. Bu yapı aynı zamanda enerji kullanımına yönelik önlemleri denetleyecek ve etkilenen sektörlere destek sağlayacak.

Enerji Bakanlığı'na tasarruf tedbirlerini artırma ve stokçuluğu önleme talimatı verilirken, Ulaştırma Bakanlığı'nın da yakıt ve toplu taşıma maliyetlerini sübvanse etme, tren seferlerini artırma ve bazı ulaşım ücretlerini geçici olarak kaldırma seçenekleri üzerinde çalışabileceği belirtildi.

FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamada doğrudan bir fiyat dondurma adımı yer almazken, diğer bakanlıkların temel ürünlerdeki aşırı fiyat artışlarını izleyerek sosyal destekleri hızlandıracağı ifade edildi.

Filipinler, bölgedeki Endonezya, Malezya ve Tayland gibi ülkelerin aksine geniş kapsamlı yakıt sübvansiyonları uygulamıyor. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt fiyatlarında belirgin artış yaşandığı kaydedildi.

BİR YIL YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Alınan kararın, devlet başkanı tarafından uzatılmaması veya iptal edilmemesi halinde bir yıl boyunca geçerli olacağı bildirildi.

