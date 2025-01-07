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Filipinler'de enflasyon yükseldi

Filipinler'de enflasyon Aralık ayında beklentilerin üzerinde yükseldi; ancak yıllık bazda Filipinler Merkez Bankası'nın (BSP) beklentileriyle uyumlu bir şekilde ve daha fazla faiz indirimi için gerekçeyi koruyarak önceki yıla göre keskin bir şekilde düştü.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2025 09:08

Filipinler İstatistik Bürosu (PSA), manşet enflasyonun geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,9 arttığını açıkladı. Bu, Kasım ayındaki %2,5 ve ekonomistlerin beklediği %2,6 artış tahminiyle karşılaştırıldığında yüksek bir rakama işaret etti.

Aralık ayı verisi, 2023'teki %6,0'a kıyasla 2024 için yıllık ortalama enflasyon oranını %3,2'ye getirdi. PSA, geçen ay fiyatların öncelikle konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar nedeniyle arttığını belirtti.

BSP, Aralık ayında enflasyonu %2,3 ile %3,1 arasında tahmin etmişti ve sonuç olarak yıllık enflasyon ortalaması %3,2 oldu. Yıllık sonuç, BSP'nin %2 ile %4 arasındaki enflasyon hedefi aralığının ortasına oldukça yakın.

BSP, Aralık ayındaki enflasyonun, son hava olaylarından kaynaklanan arz kesintileri nedeniyle artan gıda fiyatlarının yanı sıra, daha yüksek elektrik fiyatları ve petrol fiyatları tarafından körüklenmesini bekliyordu.

Özel karayolu taşımacılığı ve konaklama maliyetlerini hariç tutan çekirdek TÜFE, Kasım ayındaki %2,5'lik artışa kıyasla geçen ay %2,8 arttı.

BSP, yavaşlayan ekonomik büyüme ve düşük enflasyon ortamında ekonomiyi canlandırmak için 2024'te politika faizini üç kez düşürdü. PSA, Aralık ayında tüketici fiyatlarında aylık artışın %0,6 olduğunu açıkladı.

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