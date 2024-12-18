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Fitch petrol fiyatları için 2025 tahminini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2025 yılı petrol fiyatları için tahminde bulundu. Kuruluşa göre, petrol yeni yılda 80 doların altıan gerileyecek.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 16:49

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 16:50

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl düşüşe geçeceğini jeopolitik risklerin oynaklığı artırabileceğini tahmin etti.

PETROL 2025'TE GERİLEYECEK

Fitch, yayımladığı notta , petrolün varil fiyatının 2024 yılında ortalama 80 dolar civarında seyrettiğini belirterek, bu seviyenin 2025 yılında varil başına 70 dolar seviyesine gerileyeceğini açıkladı. Fitch açıklamasında "Küresel petrol talebinin 2025 yılında 2024 yılına göre paralel, ancak 2022-2023 yıllarına kıyasla daha yavaş artmasını bekliyoruz" denildi.

OYNAKLIK ARTABİLİR

Brent petrol küresel piyasalarda 73 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Fitch, jeopolitik gerginliklerin küresel petrol ve doğalgaz sektöründe oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

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