Fitch Ratings, küresel çip arz yetersizliklerinin 2022'nin ikinci yarısında hafiflemeye başlayacağını savundu. Bu iyileşmenin rekor düşük seviyelerdeki stoklara rağmen yaşanacağını savunan Fitch, bu beklentisine neden olarak artan kapasiteyi ve talebin hali hazırdaki yüksek seviyelerinden yavaşlaması potansiyeli yansıttığını vurguladı.

"ÇİP ÜRETİMİ ASYA DIŞINA DA KAYIYOR"

Çip üreticilerinin 2021 yılından bu yana agresif şekilde kapasite artırımına gitmekte olduklarını belirten Fitch, çip üretiminin Asya dışına da kaymakta olduğunu, üreticilerin yurt içi kapasitenin tedarik zinciri riskini azaltmasını destekleyen ABD hükümeti ile ortaklık yapmakta olduklarını ifade etti.