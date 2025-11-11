CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'ten Türkiye için ‘borçlanma piyasaları analizi’: 500 milyar dolara ulaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma araçları piyasasının büyümesine devam edeceğini ve 2026’da 550 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünü paylaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 13:16

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2025 13:21

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye borçlanma piyasalarına dair rapor paylaştı.

Borçlanma araçları piyasasının 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 19,5 yükselerek 505 milyar doları geçtiği kaydedilen raporda piyasanın büyümesini sürdüreceği ve 2026 yılında 550 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

Yüksek dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve fonlama çeşitlendirmesinin büyümenin temeli olacağı belirtildi.

Raporda "Piyasa, döviz ve faiz dalgalanmalarına, jeopolitik belirsizliklere, yüksek enflasyona ve yüksek finansman gereksinimlerine kıyasla düşük dış likiditeye maruz kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türk sukuk piyasasının 2025'in ilk dokuz ayında belirgin büyüme kaydettiğini ifade ederek "Sukuk piyasası, üçüncü çeyrekte rekor büyüme ile tahvilleri geride bıraktı. Mali konsolidasyona rağmen borçlanma araçları piyasasının devlet tahvilleri tarafından yönlendirilmeye devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch, Türkiye'deki dolar cinsinden sukuk stokunun yüzde 91'ine not verirken, notların yüzde 95'i 'BB-' seviyesinde ve tamamı "Durağan" ya da "Pozitif" görünüme sahip.

