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Fitch, Trump'ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi

Fitch, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, gelişmekte olan ülkelere yönelik tahminlerini değiştirdi. ABD gümrük vergisi oranlarının 2025'te keskin bir şekilde artacağına dair yeni varsayımlar üzerinden görüşlerini revize etti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2025 09:07

Fitch yaptığı değerlendirmde, "Ticaret üzerindeki doğrudan etkiye ek olarak, tarifeler ABD enflasyon risklerini artıracak ve 2026'da Fed'in daha fazla faiz indirimi olasılığını azaltacaktır" dedi.

Tarife artışlarının ölçeği, kapsamı ve zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu, bununla birlikte ABD'nin efektif tarife oranlarının 2023'teki %2,3'ten yaklaşık %8'e yükseleceğini ve Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranının %17'den %60'a çıkmasıyla efektif oranın 25 puan artacağını varsadıklarını belirten Fitch, "Bu doğrultuda, Çin için büyüme tahminlerini 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %4,5 ve %4,3'ten %4,3 ve %4'e düşürdük" dedi.

Fitch, "Artan mali destek Çin'in yavaşlamasının kademeli olmasını sağlayacak, ancak Çin'in 'A+' notu üzerindeki Negatif Görünümde yansıtıldığı gibi, olağanüstü devlet desteği varsayımlarından kaynaklanan birçok Çinli ihraççı notunu da etkileyecek şekilde, ülke mali ölçütleri üzerinde baskı oluşturacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Meksika'nın ithalatında 2,5 puanlık çok daha küçük bir efektif tarife artışıyla karşılaşacağına inanıyoruz" ifadelerini de kullanan Fitch, ekonomik görünüme yönelik artan riskler ve son yargı reformlarının yatırımcı algısı üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlik nedeniyle, Meksika'nın 2025 büyüme tahminini Haziran 2024'te bekledi %1,8'den %1,1'e düşürdü.

Fitch, diğer büyük Gelişmekte olan Ülkelerin ABD'nin gümrük vergisi risklerinden daha az etkileneceklerini ve Çin hariç toplam Gelişmekte olan Ülke büyümesi için 2025 yılı tahminlerini %3,4 olarak koruduklarını da vurguladı. Ancak bu 2024'teki %3,7'lik büyümeden daha yavaş bir oran.

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