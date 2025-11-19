Fitch’ten 2026 için küresel borç görünümü: Dengeli beklenti, yüksek risk

Fitch Ratings'e göre, küresel büyümenin yatay kalmasını beklerken riskler arasında yeni bir ticaret savaşı, Çin'de derinleşen durgunluk, yapay zekâ yatırımlarının getirilerinin yeniden değerlendirilmesi, ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve finansal piyasa şokları yer alıyor. ABD tarifelerine ilişkin daha net bir tablo oluşsa da etkilerinin henüz tam hissedilmediği belirtiliyor.

Kamu maliyesinde konsolidasyonun birçok ülke için sancılı olacağını öngören Fitch, ABD ve Çin dahil büyük ekonomilerde yüksek bütçe açıkları nedeniyle toplam kamu borcunun hızla artmaya devam edeceğini ifade etti. Fitch, "Artan faiz maliyetleri, zayıf büyüme, yapısal harcama baskıları ve siyasi zorluklar kamu maliyesini orta vadede daha da zorlayacak" açıklamasında bulundu.

Siyasi risklerin öne çıktığına dikkat çeken Fitch, ABD dış politikasındaki değişim, ABD-Çin rekabeti, askeri çatışmalar, seçimler, mali baskılar, popülizm ve eşitsizlik ile genç işsizlik konularındaki hayal kırıklığının riskleri artırabileceği vurgulandı.

Fitch, 2026'ya girerken not görünümünün genel olarak istikrarlı olduğunu, 10 pozitif ve 9 negatif görünüm bulunduğunu açıkladı. 2025'te şimdiye kadar sekiz ülkenin notu yükseltilirken bunların yedisinin gelişmekte olan piyasalardan geldiği belirtti.