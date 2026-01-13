CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'ten 'Bitcoin' uyarısı

Fitch'ten 'Bitcoin' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca Fitch, Bitcoin fiyatındaki yüksek oynaklığın temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 09:54

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin taşıdığı yüksek risk seviyelerinin, spekülatif düzeydeki kredi profilleriyle uyumlu olduğunu bildirdi. Kuruluşa göre, bu tür finansal araçlarda görülen yüksek fiyat dalgalanmaları, işlem yapılarındaki karmaşıklık ve karşı taraf riskleri; teminat oranlarının ihtiyatlı belirlenmesini ve hızlı borç azaltma mekanizmalarının devreye alınmasını zorunlu kılıyor.

Raporda, 2022-2023 yıllarında kripto kredi kuruluşlarının iflaslarıyla birlikte yaşanan sorunların, yetersiz teminatlandırmanın ne denli büyük riskler yaratabileceğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi. Bu işlemlerin çoğunlukla Bitcoin'i teminat olarak tutan özel amaçlı şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği ve teminata dayalı borçlanma yapısıyla marj kredisine benzer bir yapı sunduğu aktarıldı. Ayrıca belirli teminat seviyelerinde devreye giren tasfiye mekanizmaları bulunduğu, bu süreçlerin ise genellikle kısa sürede tamamlanacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Fitch, Bitcoin'in fiyatındaki yüksek dalgalanmanın bu enstrümanlar açısından temel risk unsuru olmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
Goldman Sachs’tan petrol beklentisi Goldman Sachs'tan petrol beklentisi 12 Ocak 2026 09:08
ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor 12 Ocak 2026 09:00
Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı 12 Ocak 2026 08:52
Çin yuanı güçleniyor Çin yuanı güçleniyor 12 Ocak 2026 08:33
Goldman’dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir Goldman'dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir 12 Ocak 2026 08:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.254,8300 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12200,95 Yüksek 12200,95
Açılış
43,15 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1583
Açılış
50,3538 Değişim 0,0760 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,3953
Açılış
6.352,5710 Değişim 43,575 Son veri saati:
Düşük 6347,902 Yüksek 6391,477
Açılış
117,8440 Değişim 3,6228 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3979
Açılış
BİST En Aktif Hisseler