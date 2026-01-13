Fitch'ten 'Bitcoin' uyarısı

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin taşıdığı yüksek risk seviyelerinin, spekülatif düzeydeki kredi profilleriyle uyumlu olduğunu bildirdi. Kuruluşa göre, bu tür finansal araçlarda görülen yüksek fiyat dalgalanmaları, işlem yapılarındaki karmaşıklık ve karşı taraf riskleri; teminat oranlarının ihtiyatlı belirlenmesini ve hızlı borç azaltma mekanizmalarının devreye alınmasını zorunlu kılıyor.

Raporda, 2022-2023 yıllarında kripto kredi kuruluşlarının iflaslarıyla birlikte yaşanan sorunların, yetersiz teminatlandırmanın ne denli büyük riskler yaratabileceğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi. Bu işlemlerin çoğunlukla Bitcoin'i teminat olarak tutan özel amaçlı şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği ve teminata dayalı borçlanma yapısıyla marj kredisine benzer bir yapı sunduğu aktarıldı. Ayrıca belirli teminat seviyelerinde devreye giren tasfiye mekanizmaları bulunduğu, bu süreçlerin ise genellikle kısa sürede tamamlanacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Fitch, Bitcoin'in fiyatındaki yüksek dalgalanmanın bu enstrümanlar açısından temel risk unsuru olmaya devam ettiğinin de altını çizdi.