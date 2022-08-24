Bu hafta piyasalarda Fed'in Jackson Hole toplantılarında mesajlarını sertleştireceği beklentisi fiyatlansa da tam aksine toplanan güvercin mesajların çıkabileceğini düşünen ekonomistler görüşlerini dile getirmeye başladı.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius'a göre Fed Başkanı Jerome Powell cuma günü faiz artış hızının yavaşlatılmasını vurgulayan bir konuşma yapabilir.

EYLÜL AYINDA 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

İki kez üst üste 75 baz puan faiz artırıldığını hatırlatan Hatzius sürpriz bir veri gelmemesi durumunda eylül ayında 50 baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirtti.

Hatzius, konuşmada faiz artış temposuna yönelik rakam verilmese de aşırı sıkılaşma risklerine dikkat çekilebileceğini söyledi. Buna karşın enflasyonun yüzde 2 hedefinden oldukça yukarıda seyrettiğini vurgulayan Hatzius, Powell'ın "işimiz daha bitmedi" vurgusu yapmasını da bekliyor.