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Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD yaptırımı açıklaması

Goldman Sachs ABD yatırımlarının Rusya'nın petrol üretimine büyük bir darbe vurmasının olası olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2025 08:48

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2025 08:48

Goldman Sachs'a göre, ABD'nin Rusya'nın petrol endüstrisine uyguladığı kapsamlı yaptırımların, yüksek navlun oranları ve ülkenin ucuz ham petrolü ticareti desteklediği için üretime "büyük bir darbe" vurması pek olası değil.

Callum Bruce'un da aralarında bulunduğu analistler 24 Ocak tarihli bir notta, artan ücretlerin yaptırım uygulanmayan gemileri Rus ham petrolünü taşımaya teşvik ettiğini ve kara listeye alınan tankerlerin bıraktığı boşluğu doldurduğunu yazdı.

ESPO petrolünün derinleşen iskontosu da fiyata duyarlı tüccarlar ve rafineriler için alım yapmaya devam etmeleri yönünde güçlü teşvikler yaratıyor: Yaptırımlardan Sonra Rus ESPO Petrolünü Sevk Etme Ücreti Beş Kat Arttı Goldman'a göre, Biden yönetiminin bu ayın başlarında yaptırımları uygulamaya koymasından bu yana Rusya'nın petrol gelirleri mütevazı bir artış gösterdi ve Batılı politika yapıcıların hacimleri azaltmak yerine indirimleri en üst düzeye çıkarmaya öncelik vermesi bekleniyor.

Analistler notta, yine de yaptırımların etkisine ilişkin belirsizliğin "yüksek olduğunu, özellikle de bazı tasfiye işlemlerine 12 Mart'a kadar izin verildiğini" yazdı.

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