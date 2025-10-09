CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı

Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı

Teknoloji firması Google, Belçika'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 5 milyar avro yatırım yapılacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 15:13

Google, Belçika'ya yapılacak yeni yatırım hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Google, gelecek iki yıl içinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için Belçika'ya 5 milyar avro ek yatırım yapacak." ifadesi kullanıldı.

İlave yatırımın ülkede bulunan veri merkezinin genişletilmesini de içereceğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 300 ilave iş imkanı ortaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Belçika'da rüzgar enerjisine de yatırım yapılacağı ve elektrik şebekesinin temiz enerjiyle desteklenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Google'ın Belçika'nın Saint-Ghislain şehrinde yaklaşık 11 milyar avro yatırımla kurduğu ve 600 kişinin istihdam edildiği büyük bir veri merkezi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de 9 binden fazla uçuş ertelendi ABD'de 9 binden fazla uçuş ertelendi 08 Ekim 2025 10:48
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 08 Ekim 2025 10:40
EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti 08 Ekim 2025 09:55
Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor 08 Ekim 2025 09:45
Japonya’da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi Japonya'da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi 08 Ekim 2025 09:15
Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı 08 Ekim 2025 09:11
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler