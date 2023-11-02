Gundlach: Faiz oranları düşme eğilimine girebilir

Bir televizyon kanalına konuşan DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, "Gelecek yılın ilk bölümünde ABD ekonomisi resesyona girerken faizlerin düşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomik yavaşlamanın birkaç işaretine dikkat çeken Gundlach, "İlk olarak, işsizlik oranı hala düşük olmakla birlikte yükselme eğiliminde. İkinci olarak, 2 yıllık ve 10 yıllık Hazine getirileri arasındaki temel farkın bir yıldan uzun bir süredir tersine döndü ve son zamanlarda dikleşmeye başladı" dedi. Gundlach, bunun da bir durgunluk sinyali olduğunu söyledi.

"İşten çıkarmaların yaklaştığına gerçekten inanıyorum" diye konuşan Gundlach, "İşe alımların dondurulduğunu gördük ve şimdi işten çıkarma duyuruları görmeye başlıyoruz. Finans firmaları ve teknoloji firmaları için bunlar var ve bunun yayılacağına inanıyorum" dedi.

Gundlach ayrıca, Eylül ayında sona eren son mali yılın sonunda yaklaşık 1,7 trilyon dolara ulaşan federal açığın büyümesi konusunda da alarm verdi.

Gundlach, "Piyasanın yüzleşmek zorunda kalacağı bir şey, bu faiz oranlarını ve bu açığı daha fazla sürdüremeyeceğimizdir. Bugünkü faiz oranı seviyesinde yönettiğimiz bu hükümeti karşılayamayız. Bu tamamen sürdürülemez bir durum" diye konuştu.