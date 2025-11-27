Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası, büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, politika faizini üst üste dördüncü kez değiştirmeyerek yüzde 2,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Perşembe günü yapılan açıklamada, yedi günlük repo faiz oranının piyasa tahminlerine paralel olarak sabit tutulduğu belirtildi.

BOK'un bu kararında, ekonomik toparlanmanın dayanıklılığı büyümeye yönelik destek ihtiyacını azaltırken, hane halkı borcu ve gayrimenkul piyasasına ilişkin finansal istikrar riskleri karşısında ihtiyatlı bir yaklaşım benimsendi.

Ayrıca, wonun son dönemdeki zayıflığı da faiz indirimi olasılığını sınırlayan bir unsur olarak öne çıktı. Banka, faiz indiriminin yerel para birimi üzerinde ilave baskı yaratabileceğini değerlendiriyor.